L’addio di Scott Stuber a Netflix non avrà un impatto significativo sulla strategia dello streamer per quanto riguarda i film. Ad assicurarlo il co-CEO Ted Sarandos, che ha risposto alle domande degli analisti dopo l’annuncio dei risultati record dell’ultimo trimestre del 2023.

Sarandos non ha menzionato Stuber per nome, definendo il suo addio (previsto per marzo) una “recente dimissione nel management”, sebbene il suo ruolo fosse il più importante di tutti nell’area film di Netflix. La domanda riguardava l’idea che i film Netflix avrebbero un impatto culturale inferiore rispetto alle serie tv, cosa che Sarandos nega con forza:

I nostri film originali attirano un pubblico tra i più vasti al mondo. Guardate i meme incredibili sui cervi inquietanti che sono diventati virali quando è uscito [Il mondo dietro di te], o le due nomination agli Oscar de La società della neve. O anche solo al grande successo di The Mother di Jennifer Lopez. Per certi versi, è stato il film più visto al mondo l’anno scorso. Ai fan non interessano i budget o le finestre distributive: vogliono solo un bel film. Vogliono un film che li faccia piangere, ridere, o dia loro qualcosa di interessante di cui parlare a cena. I nostri film originali vanno meglio dei film che abbiamo su licenza, e ci rendono diversi dalle piattaforme concorrenti. Questa mattina i nostri film hanno ottenuto 18 nomination agli Oscar suddivise tra 10 film diversi, non intendiamo proprio cambiare la nostra strategia. Ci sarà sempre una commistione di film in esclusiva streaming, film in prima visione dopo l’uscita al cinema e film di catalogo su licenza. Per noi è la formula migliore per intrattenere il mondo.

Fonte: Variety

