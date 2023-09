Stray, il videogame sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive uscito nel 2022 su PlayStation 4 e 5 e questa estate su Windows e Xbox, diventerà un film animato per il grande schermo.

A occuparsi della produzione del film di Stray sarà la Annapurna Animation, la divisione di Annapurna Pictures che si dedicherà, appunto, alla realizzazione di progetti animati.

In Annapurna Animation hanno fatto ingresso Nick Bruno (co-regista di Nimona per Netflix) e la produttrice Julie Zackary (ex di Blue Sky Studios). In aggiunta a Stray, c’è in programma anche un nuovo film diretto da Chris Wedge (L’era glaciale), un film basato su una storia originale dal titolo “FOO.” Nick Bruno sta invece lavorando a una nuova pellicola, ma sta anche sviluppando in maniera attiva dei concept originali per il neonato studio.

La nascita di Annapurna Animation è stata annunciata da Annapurna a dicembre del 2022. A capo della divisione gli ex Disney Animation Executives Robert Baird e Andrew Millstein. Il progetto di debutto dello studio è stato il già citato Nimona che ha ottenuto un ottimo consenso critico dopo l’arrivo in streaming su Netflix.

La trama di Stray viene così descritta sul sito ufficiale PlayStation:

Perso, ferito e solo, un gatto randagio deve risolvere un antico mistero per fuggire da una città ormai dimenticata. Stray è un’avventura in terza persona con protagonista un gatto, ambientata nei dettagliati vicoli illuminati al neon di una decadente città cibernetica e nel suo ventre più oscuro. Osserva il mondo dagli occhi di un gatto randagio e interagisci con l’ambiente in modi giocosi. Stray è sviluppato da BlueTwelve Studio, un piccolo team originario del sud della Francia e composto principalmente da gatti con un gruppetto di umani al seguito.

Qua sotto potete vedere un video ufficiale col gameplay walkthrough:

