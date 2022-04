Secondo quanto riportato da Deadline un altro noto franchise videoludico targato SEGA sta per ottenere un suo adattamento cinematografico. Stiamo parlando del picchiaduro a scorrimento

Derek Kolstad, creatore del franchise di John Wick e sceneggiatore del recente action movie Io sono nessuno, ha scritto la sceneggiatura del film, secondo le fonti di Deadline. dj2 Entertainment (Sonic – Il film) e la Escape Artists produrranno il progetto.

Sviluppatone pubblicato da SEGA nel 1991, il videogame è approdato su Sega Mega Drive, Sega Master System e Game Gear.

Dal suo esordio negli anni ’90 il titolo ha generato molti seguiti anche per console come Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. L’ultimo titolo, Streets of Rage 4, è approdato nel 2020 vendendo oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo.

Qua sotto trovate la trama del titolo ripresa da Wikipedia:

La città in cui si svolge la vicenda un tempo era un posto tranquillo e pacifico. Ma un giorno una sconosciuta e potente organizzazione criminale riuscì a prendere il controllo della città, corrompendo le figure governative e prendendo il controllo anche delle forze di polizia, trasformando la città in un luogo di crimine e violenza. Nel caos e panico più totali, tre coraggiosi ex poliziotti decidono di prendere in mano la situazione e, grazie alle loro conoscenze delle arti marziali, scendono in strada più che mai decisi a smantellare l’organizzazione criminale una volta per tutte.

