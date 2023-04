Nel suo nuovo film, Renfield (LEGGI LA RECENSIONE) Nicolas Cage interpreta Dracula, ma non è la sua prima volta nei panni di un vampiro: li aveva già vestiti per certi versi (il suo personaggio non era davvero un succhiasangue, ma un uomo convinto di esserlo), in Stress da vampiro, commedia uscita nel 1988. Il copione di quest’ultima pellicola prevedeva originariamente che l’attore ingoiasse un uovo crudo, ma Cage ha insistito per mangiare invece uno scarafaggio. “L’ho vista come una decisione commerciale, perché quando la gente vede lo scarafaggio nella mia bocca… [reagisce] davvero“, aveva spiegato in una traccia del commento presente nell’edizione in DVD. Il regista Robert Bierman aveva poi deciso di far mangiare all’interprete anche un secondo scarafaggio.

Tornando su questa decisione a più di 30 anni di distanza, Cage rivela però di pentirsene: “Non lo farò mai più. Mi dispiace di averlo fatto“, le sue parole in un’intervista con Yahoo.

In Renfield, è invece il protagonista Nicholas Hoult a mangiare scarafaggi, che in questo caso però non erano veri: “Gli scarafaggi che ho mangiato in questo film erano al caramello“, confessa l’attore. “Ho mangiato anche grilli che erano piuttosto gustosi; erano aromatizzati al sale e all’aceto o al barbecue”.

“Nicholas ha mangiato una Dorifora della patata, quindi è passato a un altro livello“, ribatte Cage. “Queste mi terrorizzano, così come gli scarafaggi“. Ma che sapore hanno le Dorifore? “Non erano buone“, dice Hoult ridacchiando. “Non si essicavano e sapevano di insetto“.

In Renfield, uscito il 14 aprile negli Stati Uniti e in arrivo il 25 maggio in Italia, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta il protagonista omonimo, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c’è una vita al di fuori dell’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

