Dopo il recente successo mondiale di Il ragazzo e l’airone del maestro dell’animazione Hayao Miyazaki e dopo il traguardo della distribuzione dei film in Cina, arriva oggi l’annuncio che la Alibaba Pictures porterà nel proprio paese una mostra immersiva dedicata ai capolavori dell’animazione dello studio nipponico.

Lo studio cinese ha infatti da poco firmato un accordo con Studio Ghibli per portare a Shanghai un’esperienza di animazione totalmente immersiva che debutterà entro quest’anno, senza escludere la possibilità di una eventuale collaborazione su futuri progetti animati.

L’incontro e la successiva firma per la collaborazione tra i due studi – come riporta in esclusiva THR – ha avuto luogo a Tokyo a inizio gennaio tra Toshio Sukuzi, il braccio destro di Miyazaki, e il presidente della Alibaba Pictures Li Jie che ha affermato:

Fan e spettatori saranno trasportati in questo viaggio totalmente immersivo, trovandosi circondati dai meravigliosi mondi creati dall’animazione di Hayao Miyazaki, rivivendone a pieno le profonde emozioni e facendosi ispirare dal coraggio del Maestro.

