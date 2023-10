Studio Ghibli e Hot Topic hanno dato vita a una nuova linea di abbigliamento ispirata ai numerosi lungometraggi animato dello studio nipponico.

Riguardo il prossimo film dello Studio, ovvero Il ragazzo e l’airone:

Presentato nei cinema giapponesi il 14 luglio senza una campagna promozionale, Il ragazzo e l’airone ha conquistato il botteghino fin dal primo fine settimana con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. Il film ha poi fatto il debutto al Toronto Film Festival con il titolo internazionale The Boy and the Heron e uscirà negli USA l’8 dicembre.

