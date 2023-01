Suburban Hell: Paul Feig e Sam Raimi uniscono le forze per il nuovo film della Legendary￼

Deadline riporta in esclusiva che Legendary Entertainment, Feigco Entertainment e la Ghost House di Sam Raimi hanno stretto un accordo per lavorare all’adattamento cinematografico di Suburban Hell, il romanzo di Maureen kilmer.

Joanna Calo (sceneggiatrice di The Bear) scriverà la sceneggiatura del progetto che sarà prodotto dalla Ghost House di Sam Raimi e Rob Tapert e dalla Feigco Entertainment di Paul Feig e Laura Fischer.

Pubblicato nel 2022, il libro racconta la storia di un gruppo di mamme di perfieria la cui amicizia viene messa alla prova quando una di loro viene posseduta da uno spirito malvagio.

Per il momento non è chiaro quando il film entrerà in produzione né quando arriverà al cinema.

Che ne dite di questo nuovo progetto a tinte horror prodotto da Sam Raimi e Paul Feig? Ditecelo nei commenti!