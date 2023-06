Il 23 agosto uscirà nelle sale italiane Oppenheimer, l’ultimo film di Christopher Nolan. Come suggerisce il titolo, il film racconta la storia del fisico americano a capo del Progetto Manhattan che ha portato alla creazione della bomba atomica.

Per scrivere il film Nolan si è ispirato alla biografia del fisico scritta da Kai Bird con Martin J. Sherwin Robert Oppenheimer: il padre della bomba atomica. Bird ha rivelato le sue prime impressioni sul film.

Al momento sono stordito e mi sto ancora riprendendo emotivamente dall’averlo visto. Penso che sarà un successo artistico sbalorditivo, e ho grandi speranze che stimolerà una conversazione nazionale, addirittura globale, sugli argomenti che Oppenheimer voleva disperatamente discutere – su come vivere nell’era atomica, come vivere con la bomba, sul maccartismo, cosa significa essere un patriota e qual è il ruolo dello scienziato in una società immersa nella tecnologia e nella scienza.