Del montaggio originale deldi David Ayer se ne sono dette di tutti i colori sin dal suo arrivo al cinema nel 2016. Nel corso degli anni attori e maestranze coinvolte hanno parlato a lungo dei piani originali del regista, andati in fumo nel corso della post-produzione.

Cinemablend ne ha discusso di recente con uno dei montatori del film, Kevin Hickman, che ha spiegato:

Hickman ha aggiunto che adorerebbe vedere la versione originale di Ayer:

Doveva essere un film coraggioso, con meno commedia e molto più cupo. Era quasi come una specie di Black Hawk Down.

Ha poi parlato del Joker di Jared Leto:

So che ci sono molte opinioni in merito, ma ho apprezzato davvero ciò che ha fatto. Ha dato vita a un personaggio davvero psicopatico, ma a causa del minutaggio e di alcune sue interpretazioni non siamo riusciti a usare molto.

Per molte delle scene non siamo riusciti a trovare una collocazione perché a volte [Jared] partiva per la tangente in modo folle e risultava difficilissimo inserirlo nel contesto del film. A volte il materiale non si rivelava appropriato alla luce di ciò che faceva, ma sarebbe stato bello avere un Joker meglio caratterizzato rispetto a quanto finito nel film.