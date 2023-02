Super Bowl 2023: da The Flash a La Sirenetta e i film Marvel, quali spot aspettarsi

Manca sempre meno al Super Bowl 2023, la 57° edizione del colossale evento sportivo con la finale del campionato della National Football League durante la quale saranno trasmessi spot televisivi di ogni tipo.

Il Super Bowl, ricordiamo, è un appuntamento molto amato dagli appassionati di sport, ma anche dai fan del cinema e delle serie tv: durante la manifestazione – l’anno scorso seguita da 112 milioni di americani – vengono infatti trasmesse molte anteprime dei progetti più attesi dell’anno, la cui messa in onda quest’anno avrà un costo medio di 7 milioni di dollari.

Quest’anno ci sarà un grande ritorno: dopo 17 anni di assenza, la Warner Bros. tornerà al Super Bowl – che si terrà il prossimo 12 febbraio – con uno spot dedicato al secondo film DC del 2023 dopo Shazam! Furia degli dei, ovvero The Flash, che qualche giorno fa James Gunn ha definito “probabilmente uno dei più grandi film di supereroi mai realizzati“.

La Universal Pictures, alla stregua del 2020, ha organizzato un grande lancio per il debutto del primo trailer di Fast & Furious 10 nel corso della notte del 9 febbraio con Vin Diesel e il resto del cast. Non è chiaro se un film di punta come Super Mario avrà spazio nel corso dell’evento sportivo, ma a quanto pare poco prima dell’inizio della partita ci sarà uno spot di 15 secondi dedicato a Cocainorso, il film di Elizabeth Banks.

Come spesso capita, la Disney quest’anno avrà una grossa presenza e promuoverà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, La Sirenetta, Elemental della Pixar e forse anche Indiana Jones e la ruota del destino e addirittura The Marvels. Per Disney+, a quanto pare non dovrebbero esserci spot.

Quanto alla Paramount, lo studio dovrebbe promuovere Scream VI, Dungeons and Dragons: L’onore dei ladri e Transformers: Il risveglio. Non dovrebbe rispondere all’appello, invece, Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno.

Amazon/MGM e Lionsgate hanno preferito non sbilanciarsi sulla loro presenza, ma nulla vieta che quest’anno possano promuovere Creed III e John Wick 4.

Qual è lo spot del Super Bowl 2023 che più attendete?

Fonte