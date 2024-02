Il Super Bowl è alle porte: l’evento sportivo dal vivo più visto della televisione americana, che raccoglie davanti allo schermo oltre 100 milioni di persone solo negli Stati Uniti, andrà in onda domenica e come sempre sarà un’ottima occasione per lanciare alcuni dei film più attesi del 2024 con spot e trailer esclusivi.

La sfida finale tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco 49ers verrà trasmessa sulla CBS e Paramount+: durante il lungo pomeriggio sportivo verranno mandati in onda anche una settantina di spot pubblicitari al costo di 6.5/7 milioni di dollari ogni 30 secondi (il prezzo stellare farà sì che difficilmente vengano proposti spot più lunghi di un minuto).

Gli studios e i film che ci saranno

Inutile dire che Paramount Pictures la farà da padrone, giocando in casa: ecco quindi che ci si aspettano spot di film come A Quiet Place: Day One, il biopic Bob Marley: One Love e il film fantasy If – Gli amici immaginari.

Non solo: sono previsti otto spot per le serie di Paramount+, tra cui Knuckles (spin-off di Sonic), L’Apprendista della Tigre, la seconda stagione di The Family Stallone, la nuova stagione di The Chi, la seconda stagione di Halo e altro ancora.

La Disney tornerà al Super Bowl con le prime immagini di Deadpool 3 e, verosimilmente, un nuovo spot di Inside Out 2 e Il Regno del Pianeta delle Scimmie.

Ci sarà anche la Universal, con quelle che saranno le primissime immagini del primo dei due film di Wicked, in arrivo a Natale. Dovrebbe poi esserci uno spot di The Fall Guy, Kung Fu Panda 4 e Cattivissimo Me 4, mentre non è da escludere che vengano mostrate le prime immagini di Twisters.

Gli studios che non ci saranno

Nonostante le anticipazioni, Sony Pictures, Warner Bros., e Amazon – MGM mancheranno all’appello, nonostante abbiano grandi blockbuster in arrivo che potrebbero approfittare dell’enorme piattaforma mediatica messa a disposizione dal Super Bowl. In particolare stupisce l’assenza della Warner, che tuttavia sta investendo molto in spot pubblicitari per Dune: Parte Due in altre manifestazioni sportive e deve tenere sotto controllo i budget. La Sony, per contro, solitamente evita il Super Bowl.

Un anno fa Amazon – MGM spese oltre 7 milioni di dollari per promuovere Air – La storia del grande salto e Creed III, ma è possibile che quest’anno abbia scelto di concentrare i propri sforzi su altre attività promozionali avendo già a disposizione gli occhi degli spettatori sportivi sulla propria piattaforma streaming (ha i diritti dell’NFL del giovedì sera e del black friday). Oltretutto, prima di Red One a novembre non avrà grandi blockbuster.

Nessuna notizia sulla presenza di trailer o spot di film o serie firmate Netflix e Apple.

