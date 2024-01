Come abbiamo visto, al Sundance Film Festival 2024 è stato presentato Super/Man: The Christopher Reeve Story, la cronaca della vita dell’attore fino all’incidente che lo ha paralizzato dal collo in giù, realizzato con il coinvolgimento dei figli Will, Matthew e Alexandra.

Il documentario mostra anche la grande amicizia che legò Reeve a Robin Williams, che gli fu vicino anche nei momenti più duri dopo l’incidente del 1995. Uno dei momenti più toccanti nel documentario, a detta dei presenti, è la cronaca di quando Williams andò a fare visita in ospedale all’amico.

“Sono entrato fingendo di essere un proctologo russo, mi sono messo un guanto e ho detto: ‘Dovremo fare un’attenta analisi‘” racconta l’attore in alcune interviste d’archivio.

Reeves e Williams, ricordiamo, erano compagni di stanza alla Juilliard prima che Reeve diventasse la più grande star al mondo ottenendo il ruolo di Superman a soli 24 anni. L’amicizia tra i due fu salvifica, perché fu proprio Williams a sollevare il morale di Reeve dopo che l’attore aveva confessato a sua moglie Dana, sul letto d’ospedale: “Forse sarebbe meglio se me ne andassi”.

E fu proprio Williams, assieme a sua moglie Marsha, ad acquistare uno speciale furgone adattato per portare Reeve agli Oscar 10 mesi dopo l’incidente. Williams entrò poi nel comitato di quella che sarebbe diventata la Christopher & Dana Reeve Foundation, lottando per i diritti delle persone disabili. Al funerale di Reeve, Williams lo definì suo fratello, un a ”roccia salda, io invece per lui ero caos”.

A provocare un singhiozzo, nel documentario, un momento in Glenn Close dice: “Ho sempre pensato che se Chris fosse ancora qui, Robin sarebbe ancora vivo”.

Super/Man: The Christopher Reeve Story è in cerca di un distributore al Sundance Film Festival.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Seguici anche su TikTok!

Fonte | Foto di copertina: Immagine da “Super/Man: The Christopher Reeve Story” di Ian Bonhote e Peter Ettedgui, scatto di Herb Ritts / AUGUST

Classifiche consigliate