Nonostante il film di Super Mario abbia incassato ben 1,3 miliardi di dollari, la Nintendo, come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento, non ha ancora dato alcuna notizia ufficiale circa lo sviluppo di un sequel che appare comunque scontato.

Prima o poi, il trio composto dalla già citata Nintendo, dalla Universal e dalla Illumination ci farà sapere qualcosa, ma a quanto pare, per colpa dello sciopero degli sceneggiatori, dovremo attendere più del previsto.

A toccare la questione è stato anche Chris Pratt, voce originale di Super Mario, nel corso di una chiacchierata fatta con Entertainment Tonight:

Siamo nel bel mezzo di uno sciopero degli sceneggiatori e quindi tutto è stato messo in pausa e sospeso per le giuste ragioni. Sostengo davvero la WGA (Writers Guild of America) e i nostri sceneggiatori. Quando le trattative saranno concluse e gli sceneggiatori si sentiranno a loro agio nel procedere, sarà il momento di iniziare a parlare di cosa succederà dopo. Siamo così grati per il sostegno, però. È davvero sorprendente per me quanto sia stato di successo quel film. Mi aspettavo che le persone lo amassero come ero entusiasta io, ma è davvero qualcosa che è piaciuto e tutte le generazioni di pubblico in tutto il mondo. Le persone lo amano. Amano Mario… È un film davvero divertente, divertente, carino e commovente e, Dio, non posso credere di farne parte.