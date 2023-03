Fin dall’arrivo online dei primi materiali promozionali di Super Mario Bros Il Film, la presenza di Chris Pratt come voce originale del baffuto idraulico è stata criticata da alcuni utenti di Twitter come vi abbiamo raccontato in un paio di articoli che trovate qui e qui.

Durante le attività stampa per il film di Super Mario, Chris Pratt ha potuto parlare della questione spiegando il suo punto di vista:

Andate a vedere il film e poi riparliamone. E penso davvero che una volta che avrai visto il film avrai probabilmente bisogno di rivederlo un’altra volta. E sempre in tutta onesta so che c’è questa fanbase così appassionata di cui io stesso faccio parte. Si tratta della soundtrack della nostra infanzia e non vuoi che arrivi qualcuno a distruggerla cinicamente per agguantare dei quattrini col film. Lo capisco benisimo comprendo perché le persone non vogliono che accada, ma qua ci sono state davvero tante menti e cuore impegnati a far sì che questa cosa non si verificasse. Il film rende davvero onore al videogame. Onora il mondo di Mario ed è molto promettente in merito a quello che possiamo attenderci dai prossimi dieci anni di un intero universo fatto da questo tipo di film. Sono super nostalgici. Sono divertenti. Sono fatti dall’Illumination che sa cosa sta facendo.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

FONTE: Extra TV su YouTube

