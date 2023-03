Super Mario Bros – Il film: Chris Pratt regala ai fan un assaggio della voce di Mario

In occasione della promozione di Super Mario Bros – Il film, Chris Pratt ha parlato della voce di Mario regalando ai fan un assaggio di ciò che si potrà ascoltare al cinema negli Stati Uniti e nelle versioni in lingua originale dell’attesissimo film d’animazione.

“Ci sono un sacco di frasi iconiche dette da Mario” ha spiegato l’attore al BBC One Show. “Il ‘wahoo!’, ‘Sono io, Mario, andiamo!’ e così via. Abbiamo cercato però di trovare un modo coerente di inserirle nel film per far aderire il tutto alla storia di questi americani di Brooklyn della classe operaia“.

Ecco il video dell’ospitata:

"Mario and Luigi are Sliving" Could you get more iconic catchphrases than Mario and @ParisHilton? 👀@PrattPrattPratt, Charlie Day and Paris discuss iconic catchphrases 😍#TheOneShow 👉 https://t.co/Yzo6QpbdQv #SuperMarioMovie pic.twitter.com/NhEEBOvoKo — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) March 16, 2023

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

