In quello che era già definibile come un trionfo in tutto e per tutto per la Universal, la Nintendo e la Illumination arriva adesso a rendere ancor più rosea la situazione l’aggiornamento sul box-office giapponese del film di Super Mario.

Il cartoon, che in Giappone viene distribuito da Toho-Towa, ha incassato in 31 giorni di presenza nelle sale nipponiche 71,7 milioni di dollari. Super Mario stabilisce quindi un autentico record: è il film d’animazione – non prodotto da uno studio del Sol Levante – col maggior incasso di sempre nel mercato asiatico citato. I 288 milioni di dollari ottenuti in patria nel 2020 da Demon Slayer The Movie – Il Treno Mugen sono, chiaramente, lontani, ma vale la pena notare che Super Mario è stato un successo di notevole proporzione in tutto il mondo. Il lungometraggio animato dedicato all’icona della Nintendo, con 1,256 miliardi di dollari, occupa la 21a posizione nella classifica dei film dal maggiore incasso globale di sempre (con dati non aggiornati all’inflazione).

