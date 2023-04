La critica non sembra aver apprezzato pienamente Super Mario Bros: Il film a giudicare dalle prime recensioni approdate in rete.

Come abbiamo visto, qualche ora fa Rottentomatoes ha svelato la percentuale ottenuta dalla pellicola della Illumination e della Nintendo in uscita oggi nei cinema dello stivale, che al momento è a quota 54% sulla base di 95 recensioni prese in esame.

Vi riportiamo alcuni estratti qui di seguito:

Eric Francisco, Inverse : Con una premessa sottile quanto un pixel e una trama alimentata da una scarica di zuccheri, il film di Super Mario consiste in 90 minuti troppo carichi di divertimento colorato e inoffensivo.

: Con una premessa sottile quanto un pixel e una trama alimentata da una scarica di zuccheri, il film di Super Mario consiste in 90 minuti troppo carichi di divertimento colorato e inoffensivo. Adam Graham, Detroit News : È sincero intrattenimento per bambini basato su una proprietà gigantesca. Niente di più, niente di meno.

: È sincero intrattenimento per bambini basato su una proprietà gigantesca. Niente di più, niente di meno. Christian Holub, Entertainment Weekly : È tutto molto divertente, con un buon senso dell’umorismo e un’estetica animata costante. E poi, con 90 minuti titoli di coda inclusi, è un film bello asciutto e finisce prima che cominci a infastidire.

: È tutto molto divertente, con un buon senso dell’umorismo e un’estetica animata costante. E poi, con 90 minuti titoli di coda inclusi, è un film bello asciutto e finisce prima che cominci a infastidire. Kristy Puchko, Mashable : Alla fine sembra un grosso spot pubblicitario. Di certo sono uscita dalla sala con il desiderio di rigiocare ai miei vecchi giochi di Mario, ma me sono andata inoltre con il desiderio di non riguardare mai più il film di Super Mario.

: Alla fine sembra un grosso spot pubblicitario. Di certo sono uscita dalla sala con il desiderio di rigiocare ai miei vecchi giochi di Mario, ma me sono andata inoltre con il desiderio di non riguardare mai più il film di Super Mario. Christopher Cruz, Rolling Stone : In quanto primo tentativo della Nintendo di conquistare il cinema, è un inizio realizzato con cura con molto potenziale;

: In quanto primo tentativo della Nintendo di conquistare il cinema, è un inizio realizzato con cura con molto potenziale; Clarisse Loughrey, Independent (UK) : È difficile chiedere tanto da un film di Super Mario quando il materiale di partenza è storicamente privo di trama, ma non dovremmo avere la possibilità di pretendere di più?

: È difficile chiedere tanto da un film di Super Mario quando il materiale di partenza è storicamente privo di trama, ma non dovremmo avere la possibilità di pretendere di più? Robbie Collin, Daily Telegraph (UK) : Nonostante una seria competizione negli ultimi anni, nessun film mi aveva mai fatto sentire come obbligato a camminare nei corridoi di Toys “R” Us.

: Nonostante una seria competizione negli ultimi anni, nessun film mi aveva mai fatto sentire come obbligato a camminare nei corridoi di Toys “R” Us. Peter Bradshaw, Guardian : Questo film d’animazione tanto atteso è tedioso e piatto in tutti i sensi, una delusione che fa il paio con la versione live-action del 1993.

: Questo film d’animazione tanto atteso è tedioso e piatto in tutti i sensi, una delusione che fa il paio con la versione live-action del 1993. Zaki Hasan, San Francisco Chronicle : Occasionalmente divertente ma raramente coinvolgente, ti fa sentire sul lato di una stanza mentre guardi qualcuno che se la spassa con un videogioco.

: Occasionalmente divertente ma raramente coinvolgente, ti fa sentire sul lato di una stanza mentre guardi qualcuno che se la spassa con un videogioco. Frank Scheck, Hollywood Reporter: I registi Aaron Horvath e Michael Jelenic, creatori della serie Teen Titans Go!, producono un adattamento per il grande schermo fedele che, sebbene contenga molto umorismo infantile, saggiamente sceglie di non puntare alla satira.

Super Mario Bros – Il film, arrivato il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

