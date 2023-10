In occasione del 30° anniversario del film live action di Super Mario Bros. la Umbrella Home Entertainment sta per mettere in vendita un’edizione speciale in 4K del lungometraggio cult.

In questa ricca edizione disponibile negli Stati Uniti dal prossimo gennaio, saranno contenuti un disco 4K, due Blu-Ray con contenuti speciali, cartoline, libro con informazioni sul dietro le quinte, lo script, pellicole, adesivi e poster.

Potete vedere le prime immagini del prodotto qua sotto:

