In un’intervista con Variety, Seth Rogen ha avuto modo di esprimere il suo giudizio su Super Mario Bros., trasposizione in live action del celebre videogame uscita nel 1993 e rivelatasi un flop di pubblico e critica. L’attore, che nella versione originale del film animato ora nelle sale (LEGGI LA RECENSIONE) presta la sua voce a Donkey Kong, ha raccontato quanto è rimasto deluso dalla visione del film da bambino.

Ecco le sue parole:

Quando avevo 11 anni, ho visto il film originale di Mario Bros. ed ero così eccitato. Ma è uno dei peggiori film mai realizzati. Ero così deluso. Credo che mi abbia fatto capire che i film possono essere brutti. Non ci avevo mai pensato fino a quel momento. Mi ha davvero deluso. È bello rivendicare quel momento. È bello sapere che i bambini di 11 anni là fuori non saranno delusi come lo sono stato io.

Il film di Super Mario in live action era diretto da Rocky Morton e Annabel Jankel, e vedeva Bob Hoskins come Mario e John Leguizamo come Luigi. Nel cast anche Samantha Mathis, Dennis Hopper e Fisher Stevens.

Super Mario, versione animata, è invece dal 5 aprile nei cinema italiani ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures. Nella versione originale Chris Pratt doppia Mario, Anya Taylor-Joy è la Principessa Peach, Charlie Day è Luigi e Jack Black doppia Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

