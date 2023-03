I piani di Nintendo circa lo sfruttamento sul grande e piccolo schermo delle sue IP videoludiche non sono ancora stati “desecretati”, ma dopo l’inaugurazione delle aree tematiche Super Nintendo World nei parchi della Universal e l’imminente arrivo nei cinema del film di Super Mario, concepito sempre con la Universal, è lecito sospettare che il tutto non sia limitato a queste due operazioni.

Intanto c’è chi, come Charlie Day, che in Super Mario doppia Luigi nella versione originale, si dichiara già disponibile nell’eventualità di un film su Luigi’s Mansion.

Sì, ci starei alla grande. Non sei il primo che me lo chiede quindi lasciamo che viva nello zeitgiest. Cerchiamo di far sì che la cosa si concretizzi, ok? Io ci sto.

Già il mese scorso, Charlie Day aveva potuto dire la sua su un ipotetico film di Luigi’s Mansion dicendo:

Sì, mio figlio stava giocando a Luigi’s Mansion proprio l’altro giorno sul suo Switch. Guardate, sono felicissimo di avere questa occasione visto che sono cresciuto giocando a Super Mario come tutti, perciò vedremo. Come tutto il resto nella vita, se mi invitano, accetto.

Luigi’s Mansion è una saga spin-off di Super Mario nata su Nintendo GameCube. Il primo capitolo è uscito il 14 settembre 2001 in Giappone, il 19 novembre 2001 negli USA e il 3 maggio 2002 in Europa. Ha avuto due seguiti, uno uscito su Nintendo 3DS nel 2013 e uno su Switch nel 2019. Nel gioco il protagonista è, appunto, Luigi che si ritrova a salvare suo fratello Mario che viene intrappolato, di volta in volta con espedienti differenti, da Re Boo.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

