Chi potrebbe prestare la propria voce a personaggi come Wario e Waluigi in un ipotetico sequel di Super Mario Bros – Il film? Il film è appena arrivato nelle sale e già si ipotizza un sequel.

E parlando con Digital Spy Chris Pratt e Charlie Day, ovvero le voci di Mario e Luigi, hanno fatto il loto fantacasting sui possibili doppiatori dei personaggi sopracitati, tirando in ballo attori comparsi in serie tv care a Day e a Pratt, come It’s Always Sunny in Philadelphia e Parks and Recreation:

Day: Sarebbe fantastico mettere qualcuno da It’s Always Sunny in Philadelphia nel Regno dei funghi. Forse [Danny] DeVito sarebbe un grande Wario. Pratt: Mi chiedo chi potrebbe essere un grande Waluigi. Forse Nick Offerman.

Super Mario Bros – Il film, arrivato il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

