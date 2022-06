Come noto, è stato Chris Pratt a prestare la voce a Super Mario nell’atteso film animato targato Illumination in uscita nelle sale il prossimo anno.

Dopo le lodi del produttore, Variety ha chiesto un commento all’attore sul progetto, impegnato a promuovere The Terminal List:

Ho lavorato a stretto contatto con i registi per provare un po’ di cose e alla fine siamo arrivati a qualcosa di cui vado fiero e che sono troppo curioso che la gente veda e senta.

È un film animato a cui ho prestato la voce, non è un live-action, non me ne sono andato in giro con un costume da idraulico. È una rivisitazione aggiornata, sarà qualcosa di inaudito nel mondo di Mario.