Barbie, Oppenheimer e Super Mario sono state le tre pellicole dominatrici di un 2023 che, Guardiani della Galassia 3 a parte, ha visto un vero e proprio tracollo dei cinecomic al box-office.

I registi del cartoon basato sulla popolare mascotte della Nintendo, Aaron Horvath e Michael Jelenic, hanno spiegato come hanno lavorato al lungometraggio della Illumination guidati dal desiderio di voler rinfrescare queste icone videoludiche in vista del balzo sul grande schermo restando, allo stesso tempo, fedeli al feeling dei giochi.

Penso che le loro personalità di base, in quanto personaggi Nintendo, siano così carine, così accessibili e così facili da conoscere. Ognuno ha una personalità molto chiara e un aspetto molto chiaro, ed è stato questo che ha indirizzato il nostro approccio verso i personaggi. Mario ha un forte senso di giustizia, è come un personaggio in stile Captain America, e spiega molto bene perché ha trascorso il suo tempo cercando di salvare la Principessa Peach negli ultimi 40 anni. Luigi è molto nervoso nei giochi, quindi è così che andava fatto anche nel film. Poi c’è la Principessa Peach che è il personaggio che credo abbiamo cambiato di più e siamo davvero contenti di averlo fatto perché il pubblico si è identificato con lei. Nel gioco, è una damigella in pericolo che ha bisogno di essere salvata, ma i giochi che preferisco sono quelli in cui posso giocare con i miei figli e che sono i giochi multiplayer. E la Principessa Peach è spesso un personaggio giocabile. È stato un ottimo punto di riferimento perché corrispondeva a come era raccontata nella sceneggiatura che stavano scrivendo per il film. È un personaggio attivo, può combattere e può prendersi cura del suo regno e ha davvero senso pensare a dei personaggi come i Toad che hanno bisogno di qualcuno molto forte, come la Principessa Peach, per proteggerli e tenerli al sicuro.