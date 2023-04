L’embargo sulle recensioni di Super Mario Bros: Il Film (LEGGI LA RECENSIONE) è terminato e, come conseguenza, Rottentomatoes ha svelato la percentuale ottenuta dalla pellicola della Illumination e della Nintendo in uscita oggi nei cinema dello stivale.

Attualmente, con 93 recensioni prese in esame, il lungometraggio non se la passa benissimo in quanto ad accoglienza critica con il 55% di critiche positive. Ricordiamo che tale percentuale non è una media dei voti, ma solo un’indicazione di quante sono le recensioni positive sul totale degli articoli esaminati. Come potete vedere, dato che il film deve ancora uscire nelle sale americane, manca la media di gradimento del pubblico, che comincerà ad arrivare nelle prossime ore. Stando alle ultime previsioni d’incasso, la cosa non sembra rappresentare un problema: Super Mario pare infatti destinato a ottenere il miglior esordio dell’anno al box-office (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

