Super Mario Bros: Il Film sta per arrivare nei cinema di tutto il mondo e il tracking della pellicola della Illumination e della Nintendo si prospetta davvero roseo.

Il cartoon, che arriverà nel week-end lungo di Pasqua in circa 70 mercati internazionali, si appresta a battere l’esordio al box-office del terzo Ant-Man: si prevede, infatti, un incasso di oltre 225 milioni di dollari (di cui più di 125 in nordamerica e più di 100 dai mercati internazionali).

Vale la pena notare che, in epoca Covid, il miglior debutto di un film animato spetta proprio a una pellicola della Illumination, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, con 123 milioni incassati in quattro giorni e un giro d’affari finale pari a 939 milioni.

Super Mario Bros: Il Film avrà un esordio anticipato mercoledì 5 aprile in Francia, Germania, Spagna, Italia, Australia e Cina per poi arrivare nell’arco di un paio di giorni in decine di altre piazze.

Chiaramente monitoreremo con attenzione l’evolversi della faccenda.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

FONTE: Deadline

