Nel voice cast originale di Super Mario Bros Il Film, il cartoon che la Illumination ha concepito insieme a Nintendo, è Seth Rogen a doppiare Donkey Kong, l’altra celeberrima icona della multinazionale giapponese che, nei videogiochi, ha a che fare con il baffuto idraulico da qualche decennio.

Seth Rogen, noto per il suo vocione e la sua caratteristica risata, ha spiegato di aver accettato l’ingaggio per il doppiaggio di Donkey Kong in Super Mario a patto di poter usare la sua vera voce perché a lui non piace “fare le voci”.

Sono stato chiaro fin dal principio: non faccio le voci. Se mi vuoi in questo film, deve suonare come me, ed è così. È stato l’inizio e la fine della discussione. Ho spiegato che “Se volete che Donkey Kong abbia una voce che sia molto simile alla mia, sono la persona che fa al caso vostro!”. Ma mi sembra funzionare bene, sai penso che sia nel film che nel gioco quello che si sa davvero su Donkey Kong è che lancia dei barili e non apprezza particolarmente Super Mario.

Poi aggiunge:

Ho pensato che lui nutrisse questo odio verso Mario, o meglio che fra di loro ci fosse un rapporto basato sulla rivalità, lui è infastidito da Mario, non vuole averlo appreso e sarebbe davvero lieto di non dover vivere quest’avventura insieme a lui. Per me è stato divertente, mi sembrava appropriato alle radici del personaggio, ala mitologia dei giochi.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

FONTE: Comic Book

