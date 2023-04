Il papà di Super Mario, Shigeru Miyamoto, è protagonista insieme a Chris Meledandri della Illumination della nuova cover story di Variety pubblicata in occasione dell’arrivo nei cinema del film dedicato alla popolare mascotte della Nintendo.

Durante la chiacchierata col magazine, nessuno dei due ha detto quali siano i piani per l’eventuale sequel, ma in compenso Shigeru Miyamoto ha spiegato che il futuro di Super Mario non vedrà più coinvolti gli smartphone.

Ad oggi, Nintendo ha rilasciato su telefonini nel 2016 Super Mario Run (60 milioni di dollari incassati nel primo anno) e Mario Kart Tour, che ha generato ben 300 milioni di dollari (che comunque impallidiscono di fronte ai 3 miliardi e passa di Mario Kart 8 che ha venduto 8.46 milioni di copie su Wii U e ben 52 milioni su Nintendo Switch).

Dr. Mario World, dopo due anni di presenza sui vari app store, è stato pi rimosso da Nintendo che non ha mai fornito una spiegazione della mossa.

Le app mobile non costituiranno il percorso principale dei nuovi giochi di Super Mario. Prima di tutto, la strategia principale di Nintendo è quella che basa l’esperienza di gioco sull’integrazione di hardware e software. L’intuitività del sistema di controllo è parte integrante dell’esperienza di gioco. Quando abbiamo esplorato la possibilità di dare vita a dei titoli per telefonini – che è un dispositivo estremamente generico – è stata una sfida cercare di capire che tipo di gioco avrebbe dovuto essere. Ed è stata questa la ragione per cui ho svolto la funzione di regista per Super Mario Run perché bisognava tradurre l’esperienza di cui sopra sui dispositivi mobile.

Il film, in arrivo il 5 aprile nei cinema italiani, è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

