Il papà di Super Mario, Shigeru Miyamoto (che vedete accanto a Chris Meledandri della Illumination nella foto in intestazione del pezzo), è rimasto davvero sorpreso per il successo oltre ogni aspettativa che il film sta ottenendo nelle sale di tutto il mondo.

Come vi abbiamo spiegato qualche ora fa nel nostro articolo dedicato agli incassi della pellicola, considerato l’incoraggiante esordio nelle sale giapponesi – cosa non scontata perché spesso quel mercato è scarsamente ricettivo con le reinterpretazioni americane delle proprietà intellettuali di aziende nipponiche – e visto che in questo fine settimana Super Mario sarà sostanzialmente ancora privo di veri e propri concorrenti di peso nelle sale, il miliardo di dollari verrà presumibilmente superato nel corso del week-end.

Intervistato da Nintendo Dream, Shigeru Miyamoto, oltre ad ammettere che i risultati della pellicola “sono andati ben oltre la nostra immaginazione” spiega anche che, a suo modo di vedere, le recensioni negative della stampa hanno paradossalmente dato una spinta in più al lungometraggio:

Onestamente, mi sento incredibilmente fortunato. Al mondo possono accadere tante cose, ma ce ne sono davvero poche che ti fanno realizzare una cosa come questa, credo. Specialmente tenendo conto di quanta informazione viaggia in rete, a prescindere che si tratti di un film o qualsiasi altra cosa, un sacco di robe finiscono per venire sepolte da questa mole d’informazioni. Essere scelti in un posto dove la maggior parte delle cose finisce sepolta fa parte della storia stessa della Nintendo. Il punto è capire quanto possiamo fare per continuare a evitare di finire sepolti in questo flusso. Ed è per questo che anche se pensavamo che il film sarebbe andato bene, è finito per superare ogni nostra più rosea immaginazione. È questo è accaduto anche con un pizzico di provvidenziale fortuna. La stampa internazionale non lo ha recensito particolarmente bene. Ma ritengo che anche questo sia stato un elemento che ha contribuito a far sì che crescesse come argomento di discussione. Avrei adorato se avessero detto che aveva cambiato la definizione stessa di cosa sia un film. Ma questo è quanto io mi sento fortunato.

Nintendo e Illumination firmano il nuovo film d’animazione ambientato nel mondo di Super Mario Bros. Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), nella versione originale Chris Pratt doppierà Mario, Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Il film è arrivato il 5 aprile nei cinema italiani ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

FONTE: Nintendo Dream via Nintendo Everything

Classifiche consigliate