Superbad: per Seth Rogen è stato l’ultimo film ben fatto sui ragazzi delle superiori

Superbad è l’acclamata commedia del 2007 diretta da Greg Mottola, prodotta da Judd Apatow e scritta da Seth Rogen ed Evan Glodberg interpretata da Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone e Christopher Mintz-Plasse.

Secondo Seth Rogen Superbad è l’ultimo high school movie ben fatto arrivato al cinema dato che, secondo l’attore, sceneggiatore e produttore, non sono stati realizzati altri lungometraggi di questo sottogenere altrettanto validi da quel giorno. A riprova di ciò, Rogen cita il fatto che Superbad è il film preferito di Gabriel LaBelle, suo compagno di set in The Fabelmans di Steven Spielberg, e dei suoi amici. LaBelle, nel 2007, aveva appena 5 anni.

Ad agosto del 2020, Seth Rogen spiegava perché, dei tanti film che ha fatto, Superbad è quello che non toccherebbe mai e poi mai:

Credo che di tutti i film che ho fatto, Superbad sia quello che, al 100%, non andrei mai e poi mai a toccare. In tutta onestà non penso abbia bisogno di miglioramenti, spin-off o robe del genere. Sono incredibilmente orgoglioso di quel film che, anche oggi, regge ancora benissimo – la gente continua a guardarlo, i ragazzini delle superiori mi contattano per dirmi che l’hanno visto per la prima volta e l’hanno amato. Si è creato il suo status di ottimo film sulle scuole superiori. E sono letteralmente terrorizzato al pensiero di poterlo danneggiare in qualche modo con un sequel o uno spin-off non all’altezza. Ho raggiunto davvero così pochi risultati degni di nota che sono inorridito al pensiero di ca**eggiare con quelli.