James Gunn ha scelto il regista di Supergirl: Woman of Tomorrow, il film dei DC Studios in sviluppo da diverso tempo che vedrà come protagonista Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El.

Craig Gillespie, regista di Tonya e Crudelia, è ufficialmente in trattative per occuparsi della regia della pellicola le cui riprese partiranno più avanti quest’anno, non appena termineranno le riprese di Superman di Gunn.

Poco sappiamo sul film, se non che la supereroina “non sarà esattamente la Supergirl che siamo abituati a vedere,” a detta di Gunn. Nella nuova versione, Kara attraverserà la galassia per celebrare il suo ventunesimo compleanno con Krypto il Supercane, e sulla via incontrerà una giovane ragazza di nome Ruthye, finendo poi coinvolta in un’avventura tinta di vendetta.

Ana Nogueira (“The Vampire Diaries”) ha scritto la sceneggiatura basandosi sul fumetto omonimo di Tom King e Bilquis Evely Supergirl: la donna del domani.

Fonte: Deadline

Classifiche consigliate