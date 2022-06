Durante una chiacchierata con Inside of You ha parlato della prima volta che videin costume di scena sul set di

L’attrice ricorda ancora bene quel momento:

La prima volta sul set non lo vidi perché per prepararsi a Superman andava in un altro camerino visto che aveva un trucco diverso e una parrucca e altre cose… lo avevo visto sullo schermo come Superman, ma mai di persona.

Così arrivata sul set, lo studio era molto buio, sentii la sua voce: “Ciao, Annette”. Mi voltai e mi sembrò di guardare una montagna. C’era Superman davanti a me. Aveva indosso tutto il costume e anche parlandone ora mi vengono i brividi. Fu meraviglioso… era la prima volta che non lo riconoscevo, non era Chris Reeve. Parlava in modo diverso ed emanava un’energia completamente diversa.