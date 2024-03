Qualche giorno fa sono ufficialmente partite le riprese di Superman, il cinecomic scritto e diretto da James Gunn che riporterà in sala la celeberrima icona della DC Comics creata nel 1933 da creata da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni).

Su Instagram, James Gunn ha pubblicato poco fa una galleria fotografica contenente una selezione dei fumetti (e non solo: c’è anche la serie animata del 1996) che ha usato come ispirazione per la sua opera in aggiunta, chiaramente, all’immortale Superman di Richard Donner.

Le immagini condivise dal regista e sceneggiatore (nonché capo dei DC Studios insieme a Peter Safran) suggeriscono che per il suo kolossal non si baserà quindi su una storia ben specifica dell’Uomo d’Acciaio.

La trovate qua sotto!

In Superman David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan sarà Metamorpho e María Gabriela de Faría vestirà i panni di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult, infine, sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

