Un nuovo articolo dell’ Hollywood Reporter intitolato “” analizza la “nuova fase dell’universo DC” ora che lo studio si prepara ad affidare un film dedicato all’Uomo d’Acciaio a un regista nero e un attore nero.

A febbraio abbiamo scoperto che Ta-Nehisi Coates era stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere un nuovo film di Superman prodotto da J.J. Abrams.

All’epoca dell’annuncio il progetto era stato definito un “reboot”, a riprova che la Warner Bros. avesse deciso di prendere una nuova strada con il supereroe alla stregua di quanto fatto con Batman. Il nuovo articolo conferma quanto sospettato..

Con Michael B. Jordan fuori dai giochi, è innanzitutto iniziata la ricerca di un altro attore che interpreti il figlio di Krypton dopo Henry Cavill. Lo studio potrebbe puntare sia su un volto noto che emergente, ma per il momento non sono stati fatti nomi.

Il giornale precisa che nonostante il suo ruolo di supervisore, J.J. Abrams non dirigerà il progetto visto che lo studio è deciso ad affidare il film a un regista nero. Il caso vuole che gli stessi registi verso cui starebbe orbitando la Warner Bros. sono gli stessi presi in considerazione dai Marvel Studios per il film di Blade.

Il Reporter cita alcuni nomi come Steven Caple Jr. (Creed II), J.D. Dillard, Regina King (One Night in Miami) e Shaka King (Judas and the Black Messiah), ma va precisato che è ancora molto presto. La sceneggiatura sarà consegnata solamente per metà dicembre, perciò si tratta di stati ancora iniziali.

Quel che è certo è che la Warner crede molto nel progetto anche se il supereroe non è destinato a far parte dello stesso mondo di molti dei film in sviluppo (come The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam 2 e altri). Fonti di THR sostengono che Coates stia lavorando a una versione di Kal-El più vicina ai fumetti originali: tra le opzioni c’è un’ambientazione nel 20° secolo anche se molto potrebbe cambiare.

Come abbiamo analizzato in un articolo su Fumetti, il personaggio afroamericano più interessante che abbia vestito i panni di Superman è probabilmente Calvin Ellis, che porta questo nome su Terra-23. Comparso per la prima volta durante Crisi Finale, era uno dei Superman chiamati a raccolta da quello principale nella battaglia finale contro Mandrakk [continua a leggere].