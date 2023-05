Nel weekend in quel di Hollywood c’è chi stava parlando di una possibile conversazione tra il regista James Gunn e non ben specificati attori durante il press tour di Guardiani della Galassia Vol. 3 in merito a un ruolo nel prossimo film dello stesso regista, ovvero il cinecomic DC Superman: Legacy.

C’è chi ha infatti pensato si trattasse di Dave Bautista e del suo possibile ingaggio per vestire i panni di Lex Luthor.

Rispondendo a un commento sotto a un video di ComicBook.com lo stesso Bautista ha smentito la cosa:

Superman: Legacy sarà il primo lungometraggio cinematografico dell’era Gunn / Safran e uscirà nei cinema l’11 luglio del 2025.

