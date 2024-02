Durante la promozione per Madame Web, Isabela Merced ha fatto due chiacchiere con ComicBook e ha parlato anche della sua esperienza sul fronte opposto della Marvel, quello della DC, visto che sarà in Superman: Legacy.

L’attrice è stata scelta per interpretare Hawkgirl, personaggio che sarà introdotto nel film di James Gunn, e ha svelato di non avere fatto presente di aver partecipato al film Marvel della Sony che arriverà domani nelle sale italiane:

Mi chiedevo continuamente se fosse possibile gestire entrambi i ruoli (Marvel e DC) perché conosco persone che lo hanno fatto, ma mi chiedevo se io sarei stata in grado. Quindi alla fine non gli ho proprio detto di Madame Web. Mi hanno vista preparata e mi hanno chiesto se avessi già fatto allenamenti stunt prima di allora e io ho fatto la vaga rispondendo che sì, avevo già fatto cose del genere ma non ricordavo dove di preciso.

L’attrice, entrata anche nel cast di The Last of Us 2, ha anche parlato con THR, nello specifico del suo provino:

James Gunn è veramente creativo e ha uno stile davvero unico, qualsiasi cosa tocca ci aggiunge il suo personale marchio. Per questo sono davvero emozionata all’idea di lavorarci insieme. È stato lui a dirigermi durante i provini per il ruolo di Hawkgirl. Ho fatto il provino con gli altri membri del cast ed è stato stupendo. Dava un tocco di professionalità, come se stessimo già girando il film. Quindi ho già imparato parecchio sul suo modo di girare e dirigere, senza contare che Gunn ha un team davvero solido con lui. Ha il meglio del meglio che lavora per lui, quindi sta a me non incasinare tutto. Voglio quindi continuare a dare del mio meglio e allenarmi, in modo da dare ai fan la performance che meritano.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

