Rispondendo a un fan su Threads, James Gunn ha fornito degli aggiornamenti sullo stato dei lavori di Superman: Legacy, primo film dei neonati DC Studios che sarà da lui diretto e le cui riprese partiranno quest’anno. Ecco le sue parole:

Sta andando tutto a gonfie vele. I set sono stati costruiti, i costumi sono in fase di completamento, gli attori stanno studiando i ruoli, le protesi e i modelli per i VFX sono stati realizzati, i voli sono stati prenotati. Ci siamo.

Il regista aggiunge poi che “oltre il 90%” del cast è definito mentre probabilmente solo per l’inizio delle riprese i costumi dei personaggi saranno pronti.

In Superman: Legacy David Corenswet sarà Clark Kent e Rachel Brosnahan sarà Lois Lane, affiancati da Isabela Merced, Edi Gathegi e Nathan Fillion, scelti per interpretare rispettivamente Hawkgirl, Mister Terrific e una Lanterna Verde, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela de Faría in quelli di Angela Spica / Engineer. Nicholas Hoult sarà Lex Luthor.

L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

FONTE: Threads

