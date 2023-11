James Gunn ha confermato altri due ingressi nel cast di Superman: Legacy. Si tratta di due ruoli minori, ma uno dei due ha già scatenato l’entusiasmo dei fan per la somiglianza dell’attore scelto al personaggio originale dei fumetti: si tratta di Skyler Gisondo, che interpreterà Jimmy Olsen. Sara Sampaio, invece, sarà Eve Teschmacher.

Gunn ha così presentato la sua selezione:

Dopo aver provinato centinaia di persone per entrambe le parti, abbiamo trovato finalmente i volti perfetti con Skyler Gisondo e Sara Sampaio. Non vedo l’ora che li vediate in azione nell’estate del ’25!