In una recente intervista con ScreenRant, la scenografa Beth Mickle, già al fianco di James Gunn per Guardiani della Galassia 3, ha parlato della visione del regista per Superman: Legacy e di come sia lavorare insieme a lui a questo progetto.

“Non potrei essere più felice e onorata di lavorare al nuovo film di Superman. Siamo tutti così entusiasti di fare parte di questa squadra è siamo molto fortunati che Gunn abbia una visione cristallina e chiara di ciò che vuole da questo film. Non capita spesso” ha spiegato.

La scenografa ha sottolineato come, molto più spesso, siano gli stessi scenografi o costumisti che forniscono al regista di turno la giusta direzione per tutto ciò che riguarda l’estetica di un prodotto, nel caso di James, invece, le idee sono chiare fin dall’inizio: “Ci fornisce fin da subito una chiara idea di cosa vorrà riprendere con la macchina da presa e come. Viene da noi già con degli ottimi riferimenti visivi. E anche con precisi riferimenti musicali, ed é molto preciso a riguardo, per tutti noi del reparto creativo é come seguire una mappa molto dettagliata e precisa”.

Ha poi concluso: “Ci fornisce ottimi feedback […] e così tanta libertà creativa che tutti noi ci sentiamo liberi di aprire le nostre ali e volare liberamente. Sentiamo che, alla fine, abbiamo veramente contribuito a creare qualcosa“.

L’uscita di Superman: Legacy è prevista per l’11 luglio 2025 e sappiamo che la trama seguirà Clark Kent mentre cerca di bilanciare la sua vita sulla Terra con la sua eredità Kryptoniana.

Classifiche consigliate