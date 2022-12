Superman è una “gigantesca priorità” per i DC Studios secondo James Gunn

Dopo una settimana di speculazioni e indiscrezioni partite dalla rivelazione che Warner Bros. Discovery ha rispedito al mittente il trattamento di Patty Jenkins per Wonder Woman 3, causando l’addio della regista alla pellicola, è James Gunn a mettere un punto fermo su un aspetto fondamentale del futuro dell’Universo DC che lui e Peter Safran stanno impostando per creare un’unica storia coerente tra film, serie tv, videogiochi e animazione lungo tutto il prossimo decennio. Ovvero: che ne sarà di Superman?

44 anni fa usciva al cinema il primo Superman di Richard Donner. Gunn lo ha ricordato oggi su Twitter, e alla domanda di un follower circa la possibilità di rivedere presto Superman, il regista ha risposto:

Ma sì, certamente. Superman è una gigantesca priorità, se non la più grande priorità.

Attenzione: Gunn si limita a parlare del personaggio, ma non cita Henry Cavill. Le indiscrezioni di questa settimana affermano che non sarebbe stato ancora siglato un contratto con l’attore per farlo tornare nei panni del supereroe dopo il cameo in Black Adam. Ieri una newsletter dell’Hollywood Reporter svelava altri retroscena sui piani per riportare sullo schermo Cavill: la DC Films di Walter Hamada stava sviluppando un piano “a lungo termine” per far comparire il personaggio in varie pellicole l’anno prossimo con l’obiettivo di arrivare poi a un crossover tratto da Crisi sulle Terre Infinite, che lo avrebbe riportato all’opera in pompa magna. Nel frattempo era in sviluppo L’Uomo d’Acciaio 2 con Steven Knight (Peaky Blinders, Spencer) alla sceneggiatura, ma il suo script è stato rimandato indietro con alcune annotazioni e il progetto è rimasto fermo.

Gunn qualche giorno fa è intervenuto riguardo le indiscrezioni su Wonder Woman 3, anticipando che alcune cose erano vere e altre meno, e sottolineando che ci vorrà del tempo prima che tutto diventi coerente:

Peter [Safran] e io abbiamo scelto di guidare i DC Studios sapendo che ci saremmo trovati davanti a un ambiente frammentato, sia nelle storie raccontate che nel pubblico stesso, e che ci sarebbe stato un inevitabile periodo di transizione verso una storia coerente tra film, serie tv, animazione e videogiochi.

Questo potrebbe voler anche dire che, dopo le quattro pellicole DC in uscita l’anno prossimo, vi sarà un reboot vero e proprio. Al momento non sappiamo nulla di certo, se non appunto che Superman è un personaggio considerato fondamentale da DC Films (così come Batman, e infatti il sequel del film di Matt Reeves è “intoccabile”).

Infine, a chi ha chiesto se ci sono piani per un ritorno di Ryan Reynolds nei panni di Lanterna Verde (?!?), il regista ha risposto:

Non è una priorità per me e tanto meno lo è per Ryan Reynolds.