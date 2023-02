Suzume no Tojimari di Makoto Shinkai ottiene il via libera per l’uscita in Cina

Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai che è arrivato in Giappone a novembre scorso, ha ottenuto il via libera per l’uscita in Cina.

La notizia arriva a pochi giorni dall’annuncio che altri film internazionali come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Shazam! Furia degli Dei potranno uscire nel paese dopo un periodo di chiusura a Hollywood.

Suzume no Tojimari racconta la vicenda di una ragazza di diciassette anni di nome Suzume che vive in una placida cittadina a Kyūshū. La sua esistenza viene rivoluzionata il giorno in cui un giovane viaggiatore le dice di essere alla ricerca di una porta. Lei lo segue sulle montagne dove c’è una vecchia porta circondata da rovine di epoca più moderna ed è a quel punto che ha inizio il suo misterioso viaggio.

In questa pagina potete ammirare il primo teaser di Suzume no Tojimari tredicesimo film da regista di Makoto Shinkai che arriva dopo il successo di Weathering with You, uscito nel 2019.

Il pubblico statunitense dovrà attendere il 14 aprile per l’uscita del film, che sarà distribuito da Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch International.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte