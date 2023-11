Suzume, diretto da Makoto Shikai, è un film d’animazione uscito nel 2022.

LEGGI – la recensione

In una recente intervista con Variety, il regista ha raccontato come il terremoto del 2011 in Giappone abbia influenzato la creazione del film, precisando innanzitutto un aspetto:

Non volevo trasformarlo in un film cupo e pesante. Volevo che avesse delle fondamenta di intrattenimento.

Ha ricordato poi il terremoto:

Fortunatamente non sono stato una vittima diretta del terremoto o dello tsunami. Ma allo stesso tempo non ero sicuro se dovessi continuare a fare quello che facevo perché è davvero un bisogno primario, in tempi di sforzi umanitari, essere in grado di creare una serie animata?

Alla fine il regista ha deciso di andare avanti. Innanzitutto ha pensato di inserire l’idea del disastro naturale nel film Your Name (2016), senza però parlare apertamente del terremoto, credendo che fosse ancora troppo presto. Cosa che invece ha fatto con Suzume:

Ora sono passati 12 anni dal terremoto e penso che sia io che il pubblico siamo più preparati e pronti ad accettare e abbracciare quello che… il modo in cui il disastro appare nel contesto di un prodotto di intrattenimento.

Suzume racconta la storia di una 17enne in grado di vedere delle porte misteriose che compaiono all’improvviso in Giappone. Aprendosi queste porte scatenano nel Paese eventi catastrofici, spetterà alla ragazza richiuderle.

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate