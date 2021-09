Deadline ha pubblicato in esclusiva le prime foto ufficiali di, film targato Apple Tv+ di Benjamin Cleary.

Ambientato in un prossimo futuro il film esplora quanto lontano può arrivare qualcuno sacrificando la propria esistenza per rendere la vita più facile alle persone che ama.

Benjamin Cleary è stato ingaggiato per dirigere il lungometraggio basato su una sua stessa sceneggiatura. Nel ricco cast troviamo Mahershala Ali, Glenn Close, Awkwafina e Naomie Harris.

Ecco le prime immagini:

Adam Shulman (Defending Jacob) e Jacob Perlin (The Amazing Johnathan Documentary produrranno il progetto attraverso la Anonymous Content. Anche lo stesso Ali figurerà come produttore.

Di recente abbiamo visto Mahershala Ali in film come Alita: Angelo della Battaglia, Green Book e nella serie tv HBO True Detective. Prossimamente apparirà invece nel cinecomic targato Marvel Studios e dedicato a Blade.

A breve rivedremo Naomie Harris al fianco di Daniel Craig in No Time to Die, dal 30 settembre nei cinema italiani.

Benjamin Cleary ha invece da sempre lavorato a cortometraggi, come ad esempio Stutterer, Wave, Glimpse, Love Is a Sting e The Great Fall.

