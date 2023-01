Sydney Sweeney e Glen Powell nella nuova commedia romantica vietata ai minori del regista di Easy Girl

Deadline riporta in esclusiva che le due stelle in ascesa Sydney Sweeney (Euphoria) e Glen Powell (Top Gun: Maverick) saranno protagonisti della nuova commedia romantica diretta dal regista di Easy Girl, Will Gluck.

La trama è sotto chiave, ma per il momento è stato annunciato che si tratterà di una commedia romantica vietata ai minori. Gluck sta riscrivendo la sceneggiatura sulla base del lavoro già fatto da Ilana Wolpert.

Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Gluck (che con la sua casa di produzione Olive Bridge Entertainment ha un accordo di prelazione con la Sony) saranno produttori, mentre Sweeney sarà produttrice esecutiva con la Fifty-Fifty Films.

La Sony ha acquistato il progetto alla fine dell’anno scorso subito dopo aver programmato gli impegni di Sydney Sweeney per le riprese di Euphoria.

La produzione inizierà alla fine del mese prossimo.