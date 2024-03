In una lunga intervista per Variety, Sydney Sweeney ha parlato della sua carriera in rapida ascesa e di tutti i progetti, passati e futuri, che ha in programma, da Immaculate alla commedia di successo mondiale Tutti tranne te, un progetto che ha amato così tanto girare da non vedere l’ora di realizzarne un altro.

Come già più volte spiegato dal collega Glen Powell, infatti, il duo sarebbe alla ricerca di un copione adatto a una prossima commedia romantica da girare insieme dopo l’enorme successo di Tutti tranne te:

Ho sempre i brividi a pensare al successo del film. Siamo davvero grati ed estasiati che sia piaciuto a così tante persone. Vedere che le persone hanno lasciato fuori per qualche momento la realtà e hanno sperimentato le emozioni che provavamo anche noi mentre realizzavamo il film, lasciando la sala ballando e cantando e desiderose di innamorarsi – è questo quello che dovrebbe succederti andando al cinema. […] Ci stanno arrivando tantissime sceneggiature di commedie romantiche! Non vedo l’ora di girarne un’altra. Dobbiamo solo trovare quella giusta!

L’intervista ha anche toccato lo spinoso argomento dei commenti online su Sydney Sweeney e il suo corpo, specialmente dopo la recente puntata del SNL:

La Sweeney è a conoscenza dei commenti e ha risposto quanto segue:

So bene di cosa parli e non penso di potermi permettere una reazione a riguardo. Le persone si sentono libere di parlare di me in ogni modo desiderano e come vogliono, perché pensano io abbia venduto la mia vita firmando un contratto. Come se non fossi più umana solo perché sono un’attrice. […] È strano questo rapporto che si instaura con il pubblico e io purtroppo non ne ho nessun controllo o voce in capitolo.

