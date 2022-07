Sylvester Stallone e Amazon Studios produrranno il remake dell’action comedy tedesca Plan B

Secondo quanto riportato da Deadline Amazon Studios produrrà insieme a Braden Aftergood e a Sylvester Stallone (Balboa Production) un remake di Plan B (Plan B – Scheiß auf Plan A), action comedy tedesca arrivato nelle sale nel 2016.

Lo sceneggiatore emergente Lucas Carter è stato ingaggiato per scrivere la sceneggiatura del film che seguirà un gruppo di tre stuntman che accidentalmente interrompono un crimine in corso per poi ritrovarsi costretti a dover utilizzare le loro abilità di stunt per loschi motivi.

Can Aydin, star del film originale, figura come produttore esecutivo.

