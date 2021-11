Rocky IV: Rocky Vs Drago - The Ultimate Director's Cut

È da poco uscita negli USA a noleggio la director’s cut di Rock IV, intitolata Rocky vs Drago, che noi abbiamo analizzato approfonditamente in questo speciale . Il registaha dedicato molto tempo durante il lockdown per lavorare sul film, che include l’aggiunta di 40 minuti di montaggio mai visti prima e di un nuovo inizio con un riepilogo di Rocky III, il re-editing delle scene di lotta, modifiche alle musiche e l’eliminazione di alcune scene, come quelle del robot di Paulie.

Per l’occasione, Stallone ha partecipato a un’intervista video con Collider, in cui ha risposto ad alcune curiosità sul film e sulla sua carriera da regista. Da sempre associato al personaggio di Rocky, interpretato in ben 8 film, Stallone ha riflettuto sul significato che ancora oggi questo riveste per così tanta gente in tutto il mondo:

Quando ho iniziato a scrivere, volevo parlare di cosa vuol dire essere un artista incasinato che cerca di trovare la sua strada in un mondo molto serio. Ma a nessuno importa degli artisti, quindi ho cercato di portare la sua sensibilità in un improbabile pugile. Penso infatti che lui vada in direzione opposta rispetto a quello che si potrebbe pensare dal suo nome: non è un duro, è carino e vulnerabile, un essere umano molto alla mano senza pregiudizi. Una di quelle persone che vorresti come amico, come zio, magari perfino come genitore. Ma allo stesso tempo, qui è dove casca l’asino: c’è una sorta di ferocia con cui gli spettatori devono fare i conti. Rocky non è una cattiva persona, ma mette in gioco tutto se stesso: ecco penso che in questo gli spettatori si identifichino, il fatto di portare su di sé molti pesi…quello che la gente fa tutti i giorni.

Tra i suoi diversi film da regista, perché ha deciso di rimontare proprio Rocky IV? Ce ne sono altri a cui vorrebbe mettere mano?

Durante la pandemia, avevo tempo e ho pensato: “Se la gente deve investire dei soldi, è più facile che lo faccia con Rocky 4, che è più adattabile ai nostri giorni. Inoltre, la situazione con la Russia è simile: è incredibile come queste problematiche siano tornate a essere attuali come lo erano trent’anni fa. Ma mi piacerebbe mettere mano a tutti i miei film, in particolare a I falchi della notte, Taverna Paradiso e anche Rocky V, che non ho diretto in prima persona, ha un’atmosfera diversa, ma so che c’è del girato messo da parte. Bisognerebbe però buttare via tutta la colonna sonora e riiniziare daccapo. È un po’ il mio sogno.

Stallone confessa poi che vorrebbe aver riservato più inquadrature a Tony Burton, interprete del personaggio di Tony “Duke” Evers, allenatore del pugile:

Nelle scene di combattimento, hai sempre il problema degli inserti, perché servono ad aumentare la tensione e la posta in gioco: inquadri le mogli e così via. In generale, però, avrei voluto più inserti su Tony Burton: ha la faccia più espressiva, ma all’epoca non me ne ero reso conto. C’è una scena in Rocky IV, penso nel secondo round, in cui lui è il mio corner man, dall’altra c’è un vero stunt. Erano tutti così presi, così coinvolti, che quando il russo mi attacca e io lo metto a tappeto, e tutti saltano dentro, sono impazziti. Stavano ancora combattendo quando abbiamo smesso di girare!



Infine, una veloce commento su quale sia l’aspetto più difficile nel dirigere se stessi sul set:

Rischi di perdere quei piccoli momenti, per la troppo fatica o i troppi imput che ti rendono sovraccarico. Chiunque diriga se stesso sa che è più facile farlo con situazioni drammatiche, ma quando si tratta di scene d’azione con tantissime persone coinvolte… buona fortuna, è veramente dura!

Fonte: Collider