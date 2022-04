ha dedicato un momento di riflessione a, il sesto film della saga che ha fatto parecchia fatica a decollare.

Ecco il ricordo dell’attore:

Amo il sesto capitolo, è stato l’ostacolo più grande mai sormontato. Ci sono voluti più di 12 anni per farlo realizzare perché nessuno voleva farlo. Assolutamente nessuno. Era considerato uno scherzo, ma in cuor mio amavo l’idea e pensavo che se avessi dovuto fallire, avrei voluto farlo con quel film.

Anche se nessuno che aveva lavorato ai precedenti voleva averci nulla a che fare, alla fine ce l’abbiamo fatta.

Quando la gente mi chiede il film più memorabile dico Rocky Balboa senza ombra di dubbio, è stato l’ostacolo più grande. Il primo Rocky ovviamente è stato magnifico, ma questo è stato quasi un sogno impossibile. Ho remato contro tutta la negatività per 12 lunghi anni finché non ce l’ho fatta… quasi per caso. Un giorno racconterò tutta la storia.

L’ironia della sorte è che se Rocky Balboa non fosse stato realizzato, la storia di Creed non sarebbe stata raccontata.