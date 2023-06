Giusto qualche ora fa, abbiamo riportato le parole di Taika Waititi in merito al film di Star Wars che, forse, potrebbe portare sul grande schermo, prima o poi (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le parole del filmmaker arrivano da un profilo che gli è stato dedicato da parte dell’Hollywood Reporter, un articolo in cui Taika Waititi ha anche spiegato di non essere troppo interessato a mettere in prospettiva la sua carriera, a lasciare una sua “eredità” cinematografica come molti suoi colleghi sembrano voler ossessivamente fare perché tanto il destino di tutti è quello di essere dimenticati e diventare irrilevanti nell’arco di qualche anno.

Ho 47 anni. Santo cielo, toglietevi un po’ di pressione. Le persone sono così ossessionate dai mi piace o dal lasciare dietro di sé un’eredità, essere ricordati. Ma c’è una cosa di cui tenere conto: nessuno si ricorderà di noi. Qual è il nome del regista di Casablanca? Indiscutibilmente uno dei più grandi film di tutti i tempi. Nessuno conosce il suo nome. Come diavolo posso pretendere di essere ricordato? Quindi chi se ne frega? Viviamo semplicemente il presente, facciamo un po’ di film. Saranno obsoleti e irrilevanti tra 15 o 20 anni. E anche io lo sarò, e poi morirò e qualcun altro potrà fare questo mestiere. Quest’intera idea di inseguire, inseguire, inseguire questa vita. Dobbiamo davvero lavorare così duramente? Forse no.

