Nonostante Taika Waititi sia un filmmaker, sceneggiatore e attore apprezzato tanto dalla critica quanto dal pubblico, una parte alquanto rumorosa del fandom Marvel si è sempre lamentata delle scelte creative fatte per Thor: Ragnarok e, sicuramente, la stessa cosa avverrà anche con la sua nuova pellicola dedicata al Dio del Tuono in uscita il prossimo 6 luglio in esclusiva cinematografica.

Va detto che Taika Waititi ha affrontato queste “critiche” sempre a viso aperto e con la sua proverbiale – ed irriverente – ironia, anche e soprattutto sui suoi social.

Un argomento, quello del rapporto con i fan della Marvel, che Taika Waititi ha toccato qualche ora fa durante la sua ospitata al Late Show with Stephen Colbert. Il filmmaker ha spiegato:

Amo ascoltare i fan e poi trollarli un po’ in risposta perché mi porta un po’ di gioia. Non ho molte gioie nella mia vita. Ho le mie figlie e il trollaggio dei fan. Sai, quando ho fatto Ragnarok, c’erano un po’ di persone che non sapevano cosa avessi fatto in precedenza. E dicevano “Questo tipo rovinerà Thor!” al che il rispondevo “Oh, beh, lo rovinerò al 100%! Lo rovinerò appositamente per te”. E magari aggiungevo anche che “Non sai davvero quello che vuoi fino a che non sono io a dartelo”. Lo so, lo so è un po’ rude. ma è vero!