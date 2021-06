Attualmenteè impegnato nella lavorazione di Thor: Love and Thunder, il quarto film dedicato al Dio del Tuono. L’annuncio della fine delle riprese è stato dato qualche giorno fa, ma, come noto, quando le riprese di una pellicola come questa giungono al termine comincia la lunga e ostica fase di post-produzione quindi Taika Waititi avrà ancora parecchio da fare con il progetto targato

È comunque giunto il momento di domandarsi “Quale sarà il prossimo progetto del regista vincitore del premio Oscar grazie alla sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit?”. Potrebbe trattarsi di Star Wars? Ricordiamo infatti che lo scorso maggio 2020 è arrivata la conferma di un rumour che circolava già da un po’: il filmmaker dirigerà una pellicola del franchise Lucasfilm scritta insieme alla sceneggiatrice di 1917 e Last Night in Soho Krysty Wilson-Cairns. La notizia era stata commentata anche dallo stesso Taika Waititi, in maniera ovviamente ironica.

In una chiacchierata fatta col Sydney Morning Herald, il regista ha parlato proprio del suo futuro specificando che gli piacerebbe dedicarsi a Star Wars una volta archiviata la pratica Thor 4, ma di non sapere ancora se la pellicola della Lucasfilm sarà effettivamente la prossima della sua agenda.

Non so ancora se il mio prossimo film sarà Star Wars. Spero che possa trattarsi di quello, ma c’è ancora qualche piccola faccenda attaccata alle mia dita appiccicose ergo staremo a vedere.

Vi ricordiamo che, allo stato attuale delle cose, l’unica pellicola di Star Wars ad avere una data di uscita è Rogue Squadron, che verrà diretta da Patty Jenkins ed è prevista per il dicembre del 2023.

Quanto attendete questo Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!